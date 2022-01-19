  • BIST 1.979,77
  • Altın 786.23616
  • Dolar 13.6025
  • Euro 15.4154
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -6 °C
»

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayıp, 35 puan topladı.

Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele eden Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayıp, özel uçakla Alanya'ya gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Hatayspor 5-0 kazanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya Kupası'nda Juventus ve Lazio çeyrek finale yükseldi19 Ocak 2022 Çarşamba 09:36
  • Pınar Karşıyaka play-in son maçında Lenovo Tenerife'ye konuk olacak19 Ocak 2022 Çarşamba 09:19
  • İtalya Kupası'nda Juventus ve Lazio çeyrek finale yükseldi19 Ocak 2022 Çarşamba 09:18
  • Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan Koita idmana çıkmadı18 Ocak 2022 Salı 16:46
  • İsmail Kartal: Şampiyonluk şansımız devam ediyor18 Ocak 2022 Salı 16:16
  • Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı18 Ocak 2022 Salı 14:39
  • TFF'den 'Ahmet Çalık Sezonu' kararı!18 Ocak 2022 Salı 13:41
  • Milli karateci Emre Vefa Göktaş'ın asıl hedefi gönülleri kazanmak18 Ocak 2022 Salı 12:55
  • Voleybolda hedef 2024 Paris Olimpiyatları'na kadın ve erkek takımlarıyla gitmek18 Ocak 2022 Salı 11:19
  • Medipol Başakşehir yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak18 Ocak 2022 Salı 10:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti