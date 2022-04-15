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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 48 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Hatay ekibi, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı takımda sakatlığı süren Adama Traore ile Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra kart cezalısı Ruben Ribeiro karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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