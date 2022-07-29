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Hatayspor'un yeni sezondaki hedefi ligde ilk 10'de yer almak

Atakaş Hatayspor'un Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, bu sezon oluşan yeni kadro ve teknik ekiple Spor Toto Süper Lig'i ilk 10 içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Hatayspor'un yeni sezondaki hedefi ligde ilk 10'de yer almak

Özat yaptığı açıklamada, iki sezondur güzel oyun sergileyerek ligde kalma başarısı gösterdiklerini ifade etti.

Takımın Erzurum'da yeni teknik direktörleri Serkan Özbalta yönetiminde başarılı bir kamp dönemi geçirdiğini aktaran Özat, "Tabii ki orada hazırlık maçları oynandı. Hazırlık maçlarından aldığımız sonuçlar taraftarlarımızı karamsarlığa itmesin. Biz yeni bir sistem, yeni bir teknik ekip ve oyuncularla bu yola girdiğimizden her başlangıçta güçlükler olur. Bunun bilincinde ve idraki içerisindeyiz." diye konuştu.

Özat, bu yolun biraz meşakkatli olacağını bildiklerini vurgulayarak, "Belki son 2 yıldan daha meşakkatli bir yıl olacak ama biz ne yaptığımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedef ligi ilk 10'da tamamlamak
Mustafa Özat, sezon hedefleriyle ilgili bilgi vererek, "Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bu sezon planlamamızı ve hedefimizi ligde ilk 10 için yaptık. Ligde ilk 10 içerisinde olacağımıza canı gönülden inanıyorum." şeklinde konuştu.

Özat, yeni sezon hazırlıkları kapsamında farklı mevkilerde oynayan futbolcularla anlaştıklarını, teknik ekibin istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Bu sezon da önlerine koydukları hedefe ulaşmak için çalışacaklarını kaydeden Özat, taraftarlardan yeni sezonda tribünlerdeki yerlerini alıp kendilerini desteklemelerini istedi.

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