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Hava Kuvvetlerinin 401. Test Filo Komutanlığı milli silahları semalarda göreve hazırlıyor

Teknolojik altyapıya ve deneyimli personele sahip 401. Test Filo Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek uçaklar ile yerli ve milli üretim silah sistemlerini, testlerini yaparak semalarda göreve hazırlıyor.
Hava Kuvvetlerinin 401. Test Filo Komutanlığı milli silahları semalarda göreve hazırlıyor

Türkiye, dünyada birkaç ülkenin sahip olabildiği uçuş test faaliyetlerini, kendi yerli ve mili imkanlarıyla gerçekleştiriyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 401. Test Filo Komutanlığıyla, milli savunma sanayi firmalarınca geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girecek silah sistemlerini F4E 2020 ve F16 savaş uçaklarıyla test ediyor.

401. Test Filo tarafından testleri yapılan yerli savunma sanayi ürünlerinin aynı zamanda gelişim sürecine de katkı sunuluyor.

Milli imkanlarla geliştirilip 401. Filo Komutanlığınca testleri başarıyla tamamlanan seyir füzeleri ve güdümlü akıllı mühimmatlar, aviyonik ve seyrüsefer sistemlerine ilişkin projeler, TSK tarafından operasyonlarda başarıyla kullanılıyor.

Yurt içi ve yurt dışında birçok başarıya imza attı
Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek tüm yerli silah ve mühimmatı, envanterindeki F4E 2020 ve F16 savaş uçaklarıyla 13 Mart 2015'te bu yana test eden 401. Test Filo Komutanlığı, yurt içi ve yurt dışında pek çok başarıya imza attı.

Pençe Kilit dahil terörle mücadele operasyonlarında mağaraları, sığınakları, terör yuvalarını yerle bir etmek için kullanılan nüfuz edici bombaların testleri de 401. Test Filo'da yapıldı.

401. Test Filo Komutanlığı, üstlendiği misyon doğrultusunda, uçuş sistemleri ve mühimmatın kabulünden sonra günler sürecek testlere başlıyor.

Filodaki uçak mühimmat astsubayları, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen mühimmatı, bütünleme işleminin ardından test uçaklarına yüklüyor. Astsubaylar, ayrıca uçuş ve yer emniyeti için dokümantasyon faaliyetlerini de yürütüyor.

Milli mühimmatların testleri sırasında görev alan planlama ekibi ise saha koordineleri, su üstü ve su altı emniyeti koordineleri, kuvvetler arası koordineler ile günlük görev hazırlıklarını yerine getiriyor.

Planlama ekibi, milli mühimmatların görev planlama yazılımlarının geliştirilmesi sürecinde savunma sanayi firmalarıyla da müşterek çalışma gerçekleştiriyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine katılması planlanan veya milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin uçuş testlerine, Filo Komutanlığında görev yapan test mühendisleri destek veriyor.

Uçuş test mühendisliğinde, toplanan veriler değerlendirilerek raporlanıyor.

Savunma sanayi firmalarının geliştirdiği ilk akıllı hava yer mühimmatları, yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, SOM seyir füzelerinin yanı sıra birçok silah sistemi, 401. Test Filo Komutanlığında değerlendiriliyor.

Ayrıca termal görüş, kokpit yönetim, akıllı çok işlevli göstergeler, uçuş yönetim sistemleri gibi aviyonik projeler de Filo Komutanlığında teste tabi tutuluyor.

Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin testi sürüyor
Dünyada sadece 8 ülke tarafından havadan havaya atılan (hava-hava) füzeler üretilebiliyor. Türkiye, bu kapsamda ürettiği Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle önemli bir güç olarak dikkati çekiyor.

Genç mühendis ve teknisyenlerin, Göktuğ Projesi kapsamında milli imkanlarla geliştirdiği ilk hava-hava füzeleri Bozdoğan ve Gökdoğan'ın testleri de Filo Komutanlığınca sürdürülüyor.

Yakın zamanda envantere girecek Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri, ses hızının çok üstünde uçabiliyor ve yüksek manevra yeteneğiyle hava üstünlüğünün tesis edilmesinde kritik önem taşıyor.

Çoğu yerli üretim silah sistemleri test ediliyor
Filo Komutanlığında test edilen çoğu yerli üretim silah sistemlerinden bazıları şöyle:

- Sığınak, komuta kontrol merkezi, güçlendirilmiş betonla korunan gömülü hedefler için geliştirilen Nüfuz Edici Bomba (NEB).

- Sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen INS/GPS güdümlü bir mühimmat olarak geliştirilen minyatür bomba.

- Milli hedefleme ve işaretleme sistemi ASELPOD.

- Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK).

- Genel maksat bombalarını Ataletsel Ölçüm Birimi, Küresel Konumlama Sistemi ve yarı aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi haline getiren TEBER.

Kaynak: Haber Kaynağı
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