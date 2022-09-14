  • BIST 3.390,86
  • Altın 999.812
  • Dolar 18.2394
  • Euro 18.259
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Hava sıcaklığı ülke genelinde yarından itibaren artacak

Hava sıcaklığının, Marmara Bölgesi'nden başlayarak tüm yurtta, yarından itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı ülke genelinde yarından itibaren artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı, şu anda ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, batı ve güney kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor.

Hava sıcaklığının, yarından itibaren Marmara Bölgesi'nden başlayarak artacağı, 19 Eylül Pazartesi gününe kadar tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği değerlendiriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağlayıp sınıfı terk eden öğrenciyi kaymakam ikna etti12 Eylül 2022 Pazartesi 16:14
  • Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı12 Eylül 2022 Pazartesi 15:46
  • İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 5812 Eylül 2022 Pazartesi 09:59
  • Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den 17 ilimiz için sarı kodlu uyarı12 Eylül 2022 Pazartesi 08:55
  • Denizde kaybolan kolyesini bulmak için iş makinesi kiraladı09 Eylül 2022 Cuma 23:45
  • Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı09 Eylül 2022 Cuma 23:44
  • Adana'ya Güney Koreli damat geldi09 Eylül 2022 Cuma 16:49
  • Aladağlar'da çok nadir görüldü: Çok nadir görülen bir tür09 Eylül 2022 Cuma 12:15
  • Basın İlan Kurumu gazete sahipleri ile buluşuyor09 Eylül 2022 Cuma 10:39
  • Hatay'daki balık ölümlerinin nedeni belli oldu09 Eylül 2022 Cuma 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti