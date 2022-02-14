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Hava Sporları Federasyonu, Cumhuriyetin 100. yılında gökyüzünü rengarenk yapmayı planlıyor

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı, 2023'de Cumhuriyetin 100. yılında Dünya Hava Oyunları'nı Türkiye'de yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Hava Sporları Federasyonu, Cumhuriyetin 100. yılında gökyüzünü rengarenk yapmayı planlıyor

AA Spor Sohbetleri'nin konuğu olan Kalaycı, hava sporlarının bugünü ve geleceğiyle ilgili soruları yanıtladı.

Hava sporlarını "heyecan ve tutku" olarak tanımlayabileceğini ifade eden Kalaycı, federasyonlarına bağlı 16 alt branşın bulunduğunu, en aktif branşlarının birinin ise yamaç paraşütü olduğunu dile getirdi.

Her yıl hava sporları faaliyet takvimine göre yarışmalarının düzenlendiğini işaret eden Kalaycı, şöyle devam etti:

"Bu yıl içerisinde de her branştan 10'ar yarışmamız var. Bunların hepsi federasyonumuzun internet sitesinden güncel olarak yayımlanıyor. Tüm sporcularımıza bu yarışmalarımıza katkı sağlamak adına duyuruya çıkıyoruz. Bizim federasyon olarak hazırlandığımız bambaşka bir projemiz var. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında Dünya Hava Oyunları'nı Türkiye'de yapmak gibi bir çalışmamız var. 2023'de gökyüzünü rengarenk yaparak Cumhuriyetimize çok büyük bir hediye vermeyi planlıyoruz.''

"Türkiye Hava Sporları Federasyonu olarak birçok TEKNOFEST'in içinde olduk"
Hava sporlarının TEKNOFEST ile bazı benzer yönlerinin bulunduğunu anlatan Kalaycı, "Türkiye Hava Sporları Federasyonu olarak birçok TEKNOFEST'in içinde olduk. Bu sene yeni yönetimimizle TEKNOFEST'in büyük paydaşlarından birisi olacağız. Eylül ayında Samsun'da yapılacak organizasyonda çok büyük sürprizlerimiz olacak." diye konuştu.

"Hava modelciliğini tanıtarak yeni model uçaklarla büyük yarışmalar düzenleyeceğiz"
Mehmet Akif Kalaycı, hava modelciliğinin insanlara kolay ulaşılabilir olması açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplumun birçok kesiminde herkesin merak edebileceğini, özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın doğrudan akılları erdiğinde ulaşabilecekleri bir imkan olarak görüyorum. Bir uçağın teknik yapısını, havada durmasını, kanat birleşimi, gövdesi, ne kadar bileşeni varsa onlara ulaşmak da onları yapıştırıp havada uçurmak adına ilk başlayacakları nokta hava modelciliği olacaktır. Ben hava sporlarının hava modelciliğinden başlayarak daha da gelişmesi taraftarıyım. Önümüzdeki yıllarda okullara ve üniversite kulüplerine inerek hava modelciliğini sevdirmeye çalışacağız. Hava modelciliğini tanıtarak yeni model uçaklarla büyük yarışmalar düzenleyeceğiz."

Yamaç paraşütünde Antalya'nın Alanya ilçesi ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın ilgi gördüğünü vurgulayan Kalaycı, "Coğrafi, atmosfer ve doğa güzelliği olarak bize ve sporcularımıza çok büyük katkı sağlıyor. Yurt dışından gelen insanlar burada yamaç paraşütü yapmak istiyor. Bu da ülke turizmine ciddi gelirler getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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