Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine Özdemir Bayraktar'ın adı verildi

Samsun Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin adı Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.