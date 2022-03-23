Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda genç sporculardan önemli başarı

Gençler kategorisinde yarışan milli sporcular, 3 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Müsabakaları izleyen Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da milli takımı yalnız bırakmadı.

Norveç'in Hamar kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası, Türk atıcılık tarihi açısından ilklere sahne oluyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gençler kategorisinde yarışan milli sporcular, 3 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

İlk gümüş madalya 10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde Şimal Yılmaz'dan geldi.

10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında yarışan milli sporcular Şimal Yılmaz ile Alp Eren Erdur'dan oluşan takım, ikinci gümüş madalya sevincini yaşattı.

Son olarak, 10 metre havalı tabanca genç erkekler takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden Emin Kubilay Özer, Mert İbrahim Özel ve Alp Eren Erdur, Türkiye'ye atıcılık tarihinde bu kategoride ilk kez gümüş madalya kazandırdı.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonasında yarışan Genç Milli Takım, böylece müsabakaları 3 gümüş madalyayla tamamladı.

Müsabakaları izleyen Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da milli takımı yalnız bırakmadı.

Şampiyona büyükler kategorisinde yapılacak müsabakalarla devam edecek.