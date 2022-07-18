  • BIST 2.382,44
  • Altın 960.818
  • Dolar 17.4502
  • Euro 17.6126
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Havaya ateş açarak durduruldu! Ekiplere şaşkına çeviren teklif

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine araç süren sürücü, polisin havaya ateş açmasıyla durduruldu. 16 yaşındaki sürücünün polis ekiplerine yaptığı teklif şoke etti.
Havaya ateş açarak durduruldu! Ekiplere şaşkına çeviren teklif

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Sürücü, uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayıp, ekiplerin üzerine aracı hızla sürmeye başladı. Polis ekipleri havaya ateş açarak, 16 Y 5059 plakalı otomobili durdurdular. Sürücünün 16 yaşındaki Enes Ç. olduğu tespit edildi.

EKİPLERE ŞAŞKINA ÇEVİREN TEKLİF

Araçtan inen sürücü Enes Ç., ekiplere "Bu araç benim arkadaşımın, çocukları almak için bana verdi. Ben arkadaşımı çağırayım ona ceza yazsanız. Gözünüzü seveyim. Ona yazın cezayı." dedi. Ekipler sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ile şerit değiştirme ihlali yapmaktan 427 TL cezai işlem uyguladı. Araç sahibine teslim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bozdağ: Konu Türkiye olduğu zaman adil davranmıyorlar17 Temmuz 2022 Pazar 15:58
  • MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi17 Temmuz 2022 Pazar 15:56
  • Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem17 Temmuz 2022 Pazar 15:51
  • Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor17 Temmuz 2022 Pazar 15:46
  • Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi17 Temmuz 2022 Pazar 15:44
  • Patentli teknolojinin demir yollarındaki ihracat seferi başladı17 Temmuz 2022 Pazar 15:09
  • Florya'da kanalizasyondan denize akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor17 Temmuz 2022 Pazar 15:01
  • Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu17 Temmuz 2022 Pazar 14:59
  • Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı17 Temmuz 2022 Pazar 14:57
  • Yargıtaydan çalıntı motosiklete kesilen "kırmızı ışık" cezasına iptal kararı17 Temmuz 2022 Pazar 11:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti