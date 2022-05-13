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Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerine trafik eğitimine verildi

Yenimahalle Belediyesi Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen trafik eğitimine ev sahipliği yaptı.
Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerine trafik eğitimine verildi

Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen trafik eğitimine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Sarıkoç katılarak minikleri yalnız bırakmadı. 

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Hem eğlendiler hem öğrendiler
Ata Mahallesi Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi yanında konumlandırılan Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda trafik kurallarını ve trafik güvenliğini öğrenen minik Yenimahalleliler, Jandarma Trafik Ekipleri ile birlikte parkurda öğrendiklerini uygulama şansı yakaladı.

Trafik ışıkları, yaya geçidi gibi temel kavramları mobil eğitim tırında hazırlanan videolar eşliğinde öğrenen minikler, parkurda bulunan akülü arabalarla trafiğe çıktı. 

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Trafik bilinci küçük yaşta oluşuyor
Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan mobil eğitim tırı ile küçük yaşta trafik bilincinin oluşması için eğitimler verildiğini belirten ekipler, “Çocuklarımızda trafik bilinci oluşturmak amacıyla eğitimler veriyoruz. Bugün 3-6 yaş arası 250’ye yakın kreş öğrencisine trafik eğitimi verdik. Trafik güvenliğinin ve trafik kurallarının küçük yaşlardan itibaren anlatılmasını amaçlıyoruz. Mobil eğitim tırında görsellerle anlattığımız temel bilgileri kurduğumuz parkur aracılığı ile uygulamalı olarak gösteriyoruz. Çocuklarımız için eğlenceli bir eğitim oluyor. Trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratılması amacıyla eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecek” dedi. 

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