  • BIST 2.039,96
  • Altın 842.277
  • Dolar 13.8243
  • Euro 15.6912
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Hayatını kaybeden akademisyen Mehmet Cem Altun için tören

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Cem Altun geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Altun için bugün İTÜ Taşkışla Binası’nda tören düzenlendi.
Hayatını kaybeden akademisyen Mehmet Cem Altun için tören

İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Cem Altun 21 Şubat Pazartesi günü geçirdiği kalp krizi sonrasında 57 yaşında hayatını kaybetti. Altun için bugün saat 10.30'da hocalık yaptığı İTÜ Taşkışla Kampüsü'nde tören düzenlendi. Altun'un tabutu Türk bayrağına sarılı şekilde getirildi. Törende Altun'un kardeşi Ozan Altun taziyeleri kabul etti. Öğrencileri, akademisyen arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü.

"O BİLGİ İNSANIYDI"

Kampüs girişinde düzenlenen törende konuşan kardeşi Ozan Altun "O bilim insanı değildi, o bilgi insanıydı. Bilgisini mümkün olduğunca öğrencileriyle ve arkadaşlarıyla paylaşmaya çalıştı. Öğrencileri eminim ki onu unutmayacaklar" dedi.

HAYATINI AKADEMİYE VE ÖĞRENCİLERİNE ADADI

Törende konuşan İTÜ  Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu "1987 yılından beri fakültemizde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Yaptığı çalışmalar birçok yarışmalarda derece aldı. Hocamızın önemli özelliği eğitimci yönünün öğrencilerle olan ilişkisinin çok iyi olmasıydı. Tüm hayatını akademiye ve öğrencilerine adayan bir hocamızdı" diye konuştu. Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Gül  "Hem akademik hem de uygulama alanında çalışan birçok meslektaşımızın yetişmesinde önemli roller üstlendi. Yapmış olduğu akademik çalışmalar bugün genç kuşaklara ilham vermekte, çalışmalarımıza ışık tutmaktadır. Fakültemizde üstlendiği idari görevleriyle de kurumumuza önemli katkılarda bulunmuştur. Ne zaman ihtiyaç duyduysak kapısını çaldık. Yeri kolay doldurulamayacak akademisyen ve iş arkadaşımızı kaybettik" dedi. Mimarlık Bölüm Başkanı Yüksel Demir ise  "İçimde çok büyük bir boşluk var. Biz onunla yeni bir şeye başlayacaktık ama şimdi burada duruyor. Çok üzgünüm arkadaşımı, meslektaşımı, kardeşimi kaybettim" ifadelerini kullandı.

Yapılan törenin ardından Altun'un cenazesi defnedilmek üzere Zeytinburnu'nda bulunan Dedeler Mezarlığına götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı23 Şubat 2022 Çarşamba 14:46
  • Antalya'da hortum ve fırtına seralara zarar verdi23 Şubat 2022 Çarşamba 14:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna'nın ikisinden de vazgeçmemiz mümkün değil23 Şubat 2022 Çarşamba 14:26
  • Hayatını kaybeden akademisyen Mehmet Cem Altun için tören23 Şubat 2022 Çarşamba 13:56
  • Bakan Kurum: Marmara Denizi'nin yüzeyinde ve derinde şu an müsilaj yoktur23 Şubat 2022 Çarşamba 13:55
  • Karlov suikastı davasında yeni gelişme23 Şubat 2022 Çarşamba 13:41
  • Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması23 Şubat 2022 Çarşamba 13:36
  • İkna çalışması sonucu 2 teröristin teslim olması Muş'ta eylem yapan aileleri sevindirdi23 Şubat 2022 Çarşamba 13:22
  • GİB gıdada KDV indirimine ilişkin merak edilenleri yanıtladı23 Şubat 2022 Çarşamba 12:56
  • Bakan Koca bugünü işaret etmişti! Maske kararı açıklanacak23 Şubat 2022 Çarşamba 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti