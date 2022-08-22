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Hayatını kaybeden Civan Canova kimdir, Civan Canova aslen nereli?

Hayatını kaybeden Civan Canova'nın cenazesi, 23 Ağustos salı günü İstanbul'da defnedilecek. Peki Civan Canova kimdir, Civan Canova aslen nerelidir?
Hayatını kaybeden Civan Canova kimdir, Civan Canova aslen nereli?

Hayatını kaybeden Civan Canova'nın cenazesi, 23 Ağustos salı günü İstanbul'da defnedilecek.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu için salı günü saat 11.00'de, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da tören düzenlenecek.

Peki Civan Canova kimdir, Civan Canova aslen nereli?

ANKARA DOĞUMLU

Ahmet Civan Canova, 28 Haziran 1955 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası tiyatrocu Mahir Canova, annesi Gündüz Sencer'dir. 

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmenidir. 

1979'dan itibaren Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak birçok oyunda rol aldı.

1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller aldı. Pek çok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006 yılında Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 2011 yılında Ölüleri Gömün oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.

 

 

 


 

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