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Haymana Ahlen Bölgesel Amatör Lige çıktı

Haymanalı gurbetçiler tarafından kurulan Almanya FSG Haymana Ahlen takımı Bölgesel Amatör Lige çıkma başarısı gösterdi.
Haymana Ahlen Bölgesel Amatör Lige çıktı

Takım ilk kurulduğunda tamamen Haymanalılardan oluşsa da zamanla hedef yükselmesiyle Haymanalı olmayan oyuncular da takıma katılmış. Yine şu an 4 tane Haymanalı futbolcu ilk 11'de direkt yer alıyor.
Takımın yönetim kurulunun da çoğunluğu Haymanalılardan oluşuyor.

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Turgut Yalnız Bırakmadı 
FSG Ahlen Haymana'nın bu başarısı Haymana'da da büyük heyecan yarattı. Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut son maçta FSG Ahlen'i yalnız bırakmadı ve takımın şampiyonluk kutlamasına katıldı. Almanya’da Haymana adını gururla taşıyan takımla övündüklerini belirten Başkan Turgut "Hemşehrilerimizin başarısıyla gurur duyuyoruz. Bu kadar kısa sürede böylesine bir başarı elde etmeleri çok önemli. Haymana adını Almanya'da duyurmaları, hemşehrilerimizi bir araya getirmeleri ayrıca anlamlı. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyor, bir üst ligde başarılar diliyorum." dedi.

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