Haymana Belediyesi’nden satılık arsa

Ankara’da Haymana Belediyesi, 1 adet arsayı ihaleyle satışa sundu. Kayabaşı Mahallesinde bulunan ve açık artırma ile satılacak olan arsanın Haymana Jeotermal Enerji Turizm ve Temizlik SAN. TİC. A.Ş‘ye ait olduğu bildirildi.