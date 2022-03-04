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Haymana Belediyesi’nden satılık arsa

Ankara’da Haymana Belediyesi, 1 adet arsayı ihaleyle satışa sundu. Kayabaşı Mahallesinde bulunan ve açık artırma ile satılacak olan arsanın Haymana Jeotermal Enerji Turizm ve Temizlik SAN. TİC. A.Ş‘ye ait olduğu bildirildi.
Haymana Belediyesi’nden satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Haymana Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 1 adet arsayı ihaleyle satışa sundu. 

Haymana Kayabaşı Mahallesinde bulunan ve açık artırma ile satılacak olan arsanın Haymana Jeotermal Enerji Turizm ve Temizlik SAN. TİC. A.Ş‘ye ait olduğu bildirildi. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 16.03.2022

İlanın detayları için TIKLAYIN

haymana-belediyesi-satilik-arsa.jpg

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