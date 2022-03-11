Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Haymana’nın Eskikışla Mahallesi’nde 3.548 metre kare kerpiç ev ve arsası icra yoluyla satılıyor.
Haymana Eskikışla’da icradan satılık kerpiç ev ve arsasının değeri 67 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 12/05/2022
2. Satış Günü : 08/06/2022
Satış Yeri : Haymana Adliyesi
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