Haymana Eskikışla’da icradan satılık kerpiç ev

Ankara ilçesi Haymana’nın Eskikışla Mahallesi’nde 3.548 metre kare kerpiç ev ve arsası icra yoluyla satılıyor. Haymana Eskikışla’da icradan satılık kerpiç ev ve arsasının değeri 67 bin TL olarak ilan edildi.