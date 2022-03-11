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Haymana Eskikışla’da icradan satılık kerpiç ev

Ankara ilçesi Haymana’nın Eskikışla Mahallesi’nde 3.548 metre kare kerpiç ev ve arsası icra yoluyla satılıyor. Haymana Eskikışla’da icradan satılık kerpiç ev ve arsasının değeri 67 bin TL olarak ilan edildi.
Haymana Eskikışla’da icradan satılık kerpiç ev

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Haymana’nın Eskikışla Mahallesi’nde 3.548 metre kare kerpiç ev ve arsası icra yoluyla satılıyor. 

Haymana Eskikışla’da icradan satılık kerpiç ev ve arsasının değeri 67 bin TL olarak ilan edildi. 

1. Satış Günü : 12/05/2022 

2. Satış Günü : 08/06/2022 

Satış Yeri : Haymana Adliyesi

İlanın detayları için TIKLAYIN

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