Hayriye'yi öldüren eski eşine ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi Hayriye Alkutay'ı (30) tabancayla öldürüp, 2 kayınbiraderini de yaralayan tutuklu sanık Mehmet Ayata, ağırlaştırılmış ömür boyu ile 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarda herhangi bir indirim uygulanmadı.

Olay, geçen yıl 1 Aralık'ta saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi Toplu Konut İdaresi yerleşkesi CY 12 Blok'ta meydana geldi. Mehmet Ayata, eski eşi Hayriye Alkutay'ın ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ayata, yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabancayı çıkarıp ateş etti. Hayriye Alkutay yaşamını yitirdi, kardeşleri Murat ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Mehmet Ayata hakkında dava açıldı.

SANIK HAKİM KARŞISINDA

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ayata katılırken, taraf avukatları ve mağdur yakınları salonda hazır bulundu. Son kez hakim karşısında savunmasını yapan Mehmet Ayata, çocuklarını öğle saatlerinde gördüğünü, akşam da görmek istediği için eve gittiğini, burada eski kayınbiraderleri ile tartıştığı için eylemi yaptığını söyledi. Ayata, son söz olarak "Allah büyük" dedi.

Sanık Ayata, 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, kayınbiraderi Murat Alkutay'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl, diğer kayınbiraderi Ahmet Emre Alkutay'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma' suçundan ise 1 yıl ile 600 TL ceza aldı. Sanık Ayata'ya indirim uygulanmadı.