Hayvan yetiştiricisi kadınlara destek

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kadın hayvan üreticilerini teşvik etmek ve üretime katkı sağlamak amacıyla yem desteğinde bulunacak.

Başkent’te yaşayan kadın hayvan üreticilerini teşvik ederek ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesinin Gölbaşı Karaoğlan’daki arazisinde üretilen yaklaşık bin 500 ton mısır silajı, yüzde 100 hibe şeklinde hayvan üreticisi kadınlara dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 1 ile 20 adet arası büyükbaş hayvanı olan kadın yetiştiricilere hayvan yemi olarak kullanılan mısır silajı desteğinde bulunmak için 25 ilçede talep toplama başvurularını aldı. Ankaralıların refah seviyesini artırmayı hedeflediklerini sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kaynaklarımızı doğru kullanırsak refah dolu bir gelecek kurabiliriz. Gölbaşı’nda üretime açtığımız belediyemize ait boş araziden elde ettiğimiz mısır silajını, yaklaşık bin 500 hayvan yetiştiricisi kadın çiftçiye dağıtıyoruz. Bizim en büyük projemiz Ankaralıyı zengin etmek” dedi.

BAŞVURUYU KAÇIRANLAR İÇİN EK SÜRE

Başkent’in 25 ilçesinde yapılacak planlamanın ardından dağıtımı gerçekleştirilecek mısır silajı başvurularını kaçıranlar için ek süre imkanı da sağlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 31 Aralık 2021 Cuma gününe kadar talep toplama başvurularını almaya devam edecek.

Haymana, Bala, Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde mısır silajı başvurusunda bulunan hayvan üreticisi kadınlar kadar vekalet verdikleri aile yakınları yem desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Emine Doğmuş: “Uzun yıllardır hayvancılıkla geçiniyorum. 10 tane büyükbaş hayvanım var. Yem almaya gücümüz yok. Yem çok pahalı zorlanıyorduk, bu destek bize ilaç gibi gelecek ve çok yardımcı olacak.”

-Müzeyyen Bayram: “11 büyükbaş hayvanım var. Yem çok pahalı ve almakta çok zorlanıyordum. Bugün ineğimin yeni yavrusu oldu. Yeni doğum yapan hayvanlara çok iyi geliyormuş mısır silajı. Ben de ne yapsam ne etsem diye düşünüyordum o esnada duydum ki Büyükşehir yem desteği veriyormuş, hemen geldim başvurdum. Yüzde 100 hibe edecekler. Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum, çok seviniyorum bana sürpriz oldu.”

-Habibe Güllü: “15 tane hayvanım var. Yem almakta zorlanıyoruz. Bütçemize bu yemler çok katkı sağlayacak ve rahatlatacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim.”

-Döne Sözer: “Biz dar gelirliyiz. Yem pahalı alamıyoruz. Bütçemize çok desteği oldu bu hizmetin.”

-Ayşe Akgül: “Hayvancılıkla geçiniyorum. Ben Büyükşehir Belediyesinin tüm desteklerinden yararlanıyorum. Yalnız yaşıyorum. 2 ineğim ve 2 buzağım var. Bu verilen yemler yüzümü güldürdü.”

-Misli Gökben: “Hayvancılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Büyükşehir Belediyesinin kadın hayvan yetiştiricilerini desteklemesi çok önemli bir hizmet. Biz ev hanımı değiliz. Biz üreticiyiz ve zor şartlarda çalışan kadınlarız. Ben hayvancılıktan elde ettiğim parayla çocuklarımı okula gönderdim. Bu yem hizmetini duyunca çok sevindim. Şu andaki şartlarla yem almak çok sıkıntılı. Üreticilere çok güzel bir katkı.”

-Emine Ünlü: “Bu yardımlar bizim için önemli. Yemler çok pahalı gücümüz yetmiyor alamıyoruz. Kadın üreticilere öncelik verilmesi kadınlara daha cesaret ve moral verecek.”

-Saniye Sözer: “Hayvanlar için bizim için çok faydalı olacak. Yem pahalı alamıyoruz. Bu destek bize çok yararlı olacak.”

-Sakine Tuncer: “Bu sıkıntılı zamanda bu yardım bizim için çok iyi olacak. Yem alamıyorum, çobana para ödeyemiyorum. Bu zor zamanlarda yemin ücretsiz verilmesi kurtarıcı oldu. Kadınlara özellikle bu desteğin verilmesi ayrıca güzel.”

-Suzan Albakır: “Bu destekten çok memnunum. Saman ve yemlerde bu yıl çok sıkıntı yaşadık. Samanı yurt dışından getirdik. Kadınlara örnek olur, destek olur bu hizmet. Ekonomik olarak bir müddet bizi rahatlatır.”

-Sedat Özkan: “Annem için başvuru yapmaya geldim. Annemin hayvanları var biz de kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yem fiyatları çok yüksek. Bize bu hizmet çok katkı sağlayacak. Bedava yem alacağız, bu bizim için büyük bir destek.”

-Adnan Tuncer: “Ben annemi başvuru için getirdim. Bu mısır silajı hizmetine çok sevindik. Annemin bu desteği alması bizi çok mutlu etti. Yem fiyatları çok pahalı. Mansur Başkan desteğini biz üreticilerden eksik etmiyor, çiftçinin destekçisi oluyor, çiftçinin arkasında duruyor. Annem adına ve tüm kadınlar adına binlerce kere teşekkür ediyoruz."