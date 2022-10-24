Hazine 13 adet taşınmazı özelleştiriyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait 13 adet taşınmazı ihale ile satarak, özelleştiriyor.
İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek.
Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilir.
İhale tarihi: 15.11.2022
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