Hazine 13 adet taşınmazı özelleştiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi'ne ait 13 adet taşınmazı ihale ile satarak, özelleştiriyor. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilek.