Hazine Bakanı Nebati: Firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesine ilişkin "Firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız."

Bakan Nebati ayrıca “Başarmaktan başka bir alternatifin olmadığı bilincini ilke edinen mesai arkadaşlarımızla milletimizin ve gelecek nesillerin refahı için durmadan çalışmaya devam” mesajını verdi.