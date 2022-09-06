Hazine Destekli Kefalet Paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bakan Nebati, paketin KOBİ'leri odağına alacağını belirterek "Teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır." dedi.

Türkiye Ekonomi Modeli ile uyumlu olacak şekilde yeni bir ekonomik paketin hazırlandığını söyleyen Bakan Nebati sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldığımız destek paketleri, teminat eksikliği bulunan işletmelerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev görmüştür.

"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİMİZLE UYUMLU"

Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz.

"DETAYLAR KAMUOYUMUZUN BİLGİSİNE SUNULACAK"

Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ'lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır."