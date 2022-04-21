  • BIST 2.525,93
  • Altın 920.624
  • Dolar 14.673
  • Euro 15.9432
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de çeşitli sektörlerden şirketlerin yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'nin ekonomi ve iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi'nin düzenlediği toplantıda çeşitli sektörlerden şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de çeşitli sektörlerden şirketlerin yöneticileriyle görüştü

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılmak üzere ABD'de bulunan Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Washington'da süren temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Nebati, "ABD'nin ekonomi ve iş dünyasının önde gelen STK'larından Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi'nin (BCIU) düzenlediği toplantıda, sağlık hizmetleri, altyapı, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldik." ifadesini kullandı.

Toplantıda şirketlerin Türkiye'de mevcut ve planlanan yatırımları ile faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümü hakkında bilgi verdiklerini ve "neden Türkiye'ye yatırım yapmaları gerektiğini bir kez daha vurguladıklarını" aktardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BOTAŞ 'yeşil enerji' kapasitesini 15 megavata çıkaracak20 Nisan 2022 Çarşamba 11:09
  • Türkiye nüfusunun yüzde 26,9'u çocuk20 Nisan 2022 Çarşamba 10:34
  • Vergi Denetim Kurulunda 'ileri uzmanlaşma' dönemi20 Nisan 2022 Çarşamba 10:33
  • Borsa güne yükselişle başladı20 Nisan 2022 Çarşamba 10:33
  • Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor20 Nisan 2022 Çarşamba 09:43
  • Küresel piyasalar, merkez bankası başkanlarının açıklamalarına odaklandı20 Nisan 2022 Çarşamba 09:35
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'li şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi20 Nisan 2022 Çarşamba 09:34
  • IMF, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü19 Nisan 2022 Salı 16:21
  • 'Eskişehir simidi'nin coğrafi işaret tescili yapıldı19 Nisan 2022 Salı 14:30
  • Diyarbakır OSB'de atıl malzemeden üretilen kablolar 10 ülkeye ihraç ediliyor19 Nisan 2022 Salı 14:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti