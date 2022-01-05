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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bu yıl Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin uygulanabilir olduğu, öngörülebilir, Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bu yıl Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin uygulanabilir olduğu, öngörülebilir, Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara’da "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"nda konuşuyor.

Bakan Nebati, "Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu, artık gündemimizden çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik."

Kaynak: Haber Kaynağı
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