  • BIST 2.602,63
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.5106
  • Euro 17.7222
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
»

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon artışı hız kesti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon artışı hız kesti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon artışının hız kestiğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nisanda yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranının mayısta yüzde 2,98 düzeyinde gerçekleştiğini anımsatan Nebati, böylece enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini aktardı.

Nebati, küresel salgın ve savaş ortamının tetiklediği gıda ve enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve tedarik zincirlerinde oluşan bazı aksaklıkların tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye enflasyon artışlarında da temel bir rol oynadığına işaret etti.

"Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine müsaade etmeyeceğiz"
Gelecek dönemde enflasyonda bekledikleri seyre yönelik öngörülerine ilişkin bilgi veren Nebati, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz. Ayrıca atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz."

Nebati, enflasyonla mücadelenin gelecek dönemde birinci öncelikleri olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su ürünleri ihracatı devlet destekleriyle arttı03 Haziran 2022 Cuma 11:37
  • Sosyal medyada 'influencer'lar tarafından yapılan reklamlara yakın takip03 Haziran 2022 Cuma 11:36
  • Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak03 Haziran 2022 Cuma 11:35
  • Memur ve emeklinin zam oranı değişti! İşte yeni rakamlar03 Haziran 2022 Cuma 10:31
  • Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira zam oranı belli oldu03 Haziran 2022 Cuma 10:25
  • Enflasyon rakamları açıklandı03 Haziran 2022 Cuma 10:00
  • Dolara için ters rüzgar esecek! İslam Memiş tarih verdi!03 Haziran 2022 Cuma 09:50
  • Dolar ve Euro'da son durum03 Haziran 2022 Cuma 09:37
  • Üst fonlara taahhüt edilecek kaynak tutarı 5 yıl için 3 milyar lira olacak03 Haziran 2022 Cuma 09:25
  • ABD'nin ham petrol stokları azaldı03 Haziran 2022 Cuma 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti