  • BIST 2.382,44
  • Altın 955.072
  • Dolar 17.3949
  • Euro 17.5404
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 27 °C
»

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın ikinci gününde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

ikinci gününde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından, Yellen ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Nebati, "Ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Bakanlıktan alınan bilgiye göre, toplantıda, enerji ve emtia fiyatlarındaki artış, enerji arz güvenliği ve gıda güvenliği gibi küresel ekonominin yaşadığı sınamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Özellikle gıda güvenliği konusunun dikkatle ele alınması gerektiğinin değerlendirildiği toplantıda Türkiye'nin bu konudaki çabaları takdirle karşılandı.

İki müttefik ülke arasında son dönemde artan üst düzey temasların ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığı ve karşılıklı anlayış içerisinde bu ivmenin korunması gerektiği paylaşılırken, bu bağlamda, teröre ve terörizmin finansmanına karşı daha fazla iş birliği vurgusu yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Libya'dan kritik petrol hamlesi: İhracat 3 ay sonra yeniden başladı16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:19
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den G20 diplomasisi15 Temmuz 2022 Cuma 13:43
  • Mücevher sektörü yılın ilk yarısında 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı15 Temmuz 2022 Cuma 13:41
  • Mobilya ihracatının 2023'te 10 milyar doları aşması bekleniyor15 Temmuz 2022 Cuma 13:39
  • Trakya'da sertifikalı buğday tohumu verimiyle öne çıkıyor15 Temmuz 2022 Cuma 13:37
  • İş dünyasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı15 Temmuz 2022 Cuma 12:25
  • Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı14 Temmuz 2022 Perşembe 10:08
  • ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı14 Temmuz 2022 Perşembe 09:48
  • Brent petrolün varil fiyatı 99,57 dolar14 Temmuz 2022 Perşembe 09:22
  • Benzine indirim geliyor13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti