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Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: İlk ödemeler yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık Kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasındaki ilk ödemeler 3 ay vadede olanların hesaplarına yattığını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: İlk ödemeler yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı Mevduat sistemine ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "KKM'de ilk ödemeler yapıldı. Kur korumalı mevduat tutarı 591 milyar TL'ye ulaştı" dendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türk Lirası'na istikrar kazandırmak ve dolarizasyon eğilimini tersine çevirerek Döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla 2021 yılı Aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılmak Hesabı (KKM) uygulamasında ilk ödemeler 3 aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için 23 Mart 2022 tarihi itibariyle gerçekleşmektedir.

Vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gösterilen yenilikçi bir ürünümüz olan KKM'de, 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar TL'si Hazine destekli KKM ve 321 milyar TL'si TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır. Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tasarruflarını KKM'de değerlendirmiştir. Sisteme dahil olan hesap sahiplerinin yüzde 97'sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir."

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