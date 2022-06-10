Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, 'GES' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tasarrufların Türk lirasından değerlendirilmesinin teşviki ve yatırımcı tabanının genişletilmesi için gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, akşam saatlerinde duyurulan Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde atılacak adımların detayları aktarıldı. Vatandaşların tasarruflarını Türk lirasında değerlendirmesini teşvik ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla uygulanacak yeni çalışmaya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Bakanlığımızca vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, GES talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir. Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir. İhraç edilecek senetler 3 ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır. Senedin kupon ödemesinde esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir."



