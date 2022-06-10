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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "ortak mücadele" açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan atılan son ekonomi hamlelerine ilişkin "Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek" açıklaması geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "ortak mücadele" açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün akşam alınan bir dizi ekonomi politikasına yönelik son dakika açıklaması geldi. Bakanlık tüm kurumların attığı ortak adımlarla ortak mücadele anlayışıyla hareket edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı: Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık'tan yapılan Açıklama şöyle:

ORTAK MÜCADELE ANLALIŞIYLA HAREKET EDİLMEKTE

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bununla birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir.

MALİ DİSİPLİNDEN ASLA TAVİZ VERİLMEYECEK

Bu çerçevede; Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir,

Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir,

Kamu harcamalarında etkinliği artırarak, tasarruf sağlanacaktır. Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçleri etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır,

Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir,

TÜRK LİRASI VURGUSU

Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk Lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir,

Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır.

15 HAZİRAN'DA TALEP TOPLANACAK

Dün akşam Hazine, Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edeceğini duyurdu. Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi için 15 Haziran'da talep toplanacak. Sadece gerçek kişilere sunulacak. Yatırımcısına üç ayda bir kupon getirisi sağlayacak. Ödemelerde asgari getiri garantisi olacak.

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