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Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları, dar gelirli vatandaşlara müjde hazırlığında

Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürüttükleri çalışmada son aşamaya gelinirken, iki bakanlığın yetkilileri bugün son bir toplantı yapacak.
Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları, dar gelirli vatandaşlara müjde hazırlığında

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, iki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı.

Taslağın kapsamına ilişkin detaylar bugünkü toplantının ardından netlik kazanacak. Bakanlıkların yetkilileri bugün bir araya gelerek, daha önce ayrıntıları üzerinde müzakere edilen taslağa son şeklini verecekler.

Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarınca hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ilk kabine toplantısında sunulacak. Dar gelirli vatandaşları ilgilendiren düzenlemenin detaylarının, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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