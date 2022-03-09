Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2022'nin ilk aylarında rekor getirdi

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ocak-şubat döneminde yüzde 13,8 artışla 3 milyar 441 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, bu yılın iki ayında da tüm zamanların rekorunu kırdı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ocak-şubat döneminde yüzde 13,8 artışla 3 milyar 441 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, bu yılın iki ayında da tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,4'lük artışla 20 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değerle, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatına ulaşıldı.

Bu yılın ocak-şubat döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 21,4 artarak 37,6 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 231,9 milyar dolara çıktı.

Geçen yılın şubat ayında 1 milyar 511 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 22,2 artışla 1 milyar 846 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artışla 1 milyar 596 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların ocak ayı rekorunu kıran sektör, şubat ayındaki ihracat performansıyla da tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın ocak-şubat döneminde de yüzde 13,8 yükselişle 3 milyar 441 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 281 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 160 milyon 846 bin dolarla Bursa ve 133 milyon 387 bin dolarla İzmir takip etti.

Sektör şubatta en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 332 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 216 milyon dolarla İspanya ve 167 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1 milyar 153 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 219 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci, 146 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, şubat ayında 179 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 9,2 pay aldı.

"Hazır giyim markalarımızın Rusya ve Ukrayna'da 1000'in üzerinde mağazası ve satış noktası bulunuyor"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olarak 2022’ye en az 23 milyar dolar ihracat hedefi ile başladıklarını anımsatarak, ilk iki ayda beklentileri doğrultusunda başarılı bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Şubat ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artışla 1 milyar 846 milyon dolara çıkardıklarını ifade eden Gültepe, "Aylık ölçekte baktığımızda tüm zamanların şubat rekorunu kırdık. Ocak-şubat dönemindeki ihracatımız ise yüzde 13,8 artış ile 3,4 milyar dolara ulaştı." dedi.

Gültepe, şubatta fuarlarla çok yüksek sinerji yakaladıklarını anlatarak, "İHKİB’in öncülüğünde İstanbul’da ilk kez düzenlediğimiz IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nda 10 binden fazla yabancı alıcıyı ağırladık. Katılımcı firmalarımız Rusya ve Ukrayna’dan gelen alıcılardan önemli miktarlarda sipariş kabul ettiler. Yine İHKİB’in öncülüğünde Kiev’de ve Moskova’da katıldığımız fuarlardan da yüklü miktarda sipariş alarak döndük. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinden sonra bambaşka bir durumla karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna'nın hazır giyim sektörü için çok önemli iki ülke olduğunu vurgulayan Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl Rusya’ya 286 milyon dolar, Ukrayna’ya 173 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Yolcu beraberindeki eşya ile birlikte baktığımızda iki ülkeye toplam hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız 1 milyar dolara yaklaşıyor. Ayrıca hazır giyim markalarımızın iki ülkede 1000'in üzerinde mağazası ve satış noktası bulunuyor. Laleli, Merter ve Osmanbey piyasası neredeyse bu iki ülkeye yaptıkları ticaretle ayakta duruyor. Savaş nedeniyle Ukrayna tamamen kapandı, siparişler iptal edildi. Rusya’dan da sipariş iptalleri geliyor. Ayrıca, Polonya, Romanya, Moldova gibi sıcak çatışmaya yakın coğrafyadaki ülkelerde de bir yavaşlama gözlemliyoruz. Dolayısıyla savaşın mart ve sonraki aylardaki ihracatımıza olumsuz bir yansıması olacak. Eğer savaş ortamı çok fazla uzamazsa hasarı yıl içinde onarabileceğimize ve 23 milyar dolarlık ihracat hedefimizi yakalayabileceğimize inanıyorum."

Gültepe, işin ticari boyutundan da öteye her gün yüzlerce sivilin hayatına mal olan büyük bir insanlık trajedisi ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, bu büyük trajedinin bir an önce durdurulmasını ve barış ortamının yeniden sağlanmasını diledi.