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Hazır giyim ve konfeksiyondan 5 ayda 8,8 milyar dolarlık rekor ihracat

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Mayıs 2022'de 8,8 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların ilk 5 aylık ihracat rekoruna imza attı.
Hazır giyim ve konfeksiyondan 5 ayda 8,8 milyar dolarlık rekor ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,2 artarak 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat rakamına ulaşıldı.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 20,4 artarak 102,5 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 242,6 milyar dolara çıktı.

Mayıs 2021'de 1 milyar 300 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de bu yılın aynı döneminde yüzde 3 artışla 1 milyar 339 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Mayıs 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artışla 8,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatına ulaşılmış oldu.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 906 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 112 milyon 128 bin dolarla Bursa ve 94 milyon 278 bin dolarla İzmir takip etti.

Sektör mayısta en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı
Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 217 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 181 milyon dolarla İspanya ve 135 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 817 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 179 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci ve 105 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, geçen ay 174 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 7,1 pay aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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