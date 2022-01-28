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Hazır giyime gelen fahiş fiyat artışları esnafı olumsuz etkiledi

Hazır giyim ürünlerindeki fahiş fiyat artışları, Osmanlı Halk Pazarı esnafını da olumsuz etkiledi. 
Hazır giyime gelen fahiş fiyat artışları esnafı olumsuz etkiledi

Keçiören’deki Osmanlı Halk Pazarı’nın en eski esnaflarından Yiğithan Özsoy son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıları çarşı esnafının derinden hissettiğini belirterek, “Hazır giyim ürünlerinde yüzde 200’den fazla fiyat artışı var. Vatandaş bırakın alışveriş yapmayı, fiyat dahi sormaya korkar oldu. Birileri bu zamlara dur desin” dedi.

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ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR
Keçiören’de alışveriş denilince ilk akla gelen Osmanlı Halk Pazarı eski günlerini arıyor. Çarşı esnafı son dönemlerde yaşanan ekonomik krizin kendilerini derinden etkilediğini, eski günlerini arar hale geldiklerini söylüyor. Konu hakkında gazetemize bilgi veren esnaf Yiğithan Özsoy, ürünlerin fiyatlarının fahiş bir şekilde artmasından şikâyet ediyor.

ARAŞTIRILSIN GÖRÜLÜR
Özsoy, hazır giyim ürünlerine hemen hemen her gün zam geldiğini, kimsenin bu zamlara dur demediğini belirterek, yetkililerin esnafla ilgilenmemesinden yakındı. Özsoy, “Ürünlere sürekli zam geliyor. Kimse bununla ilgili bir araştırma yapmıyor. Gelip bizle ilgilenen, halimizi hatırımızı dahi soran yok. Her sabah bir zamla uyanıyoruz” iddiasında bulundu. 

ELEKTRİK FATURALARINDAN DERTLİLER
Elektrik faturalarında ise yüzde yüzden fazla bir artış meydana geldiğini kaydeden Özsoy, “420 lira gelen elektrik faturamız 900 lira gelmeye başladı. Bir anda yüzde yüzden fazla bir artış meydana geldi. Faturalar bizi yıpratıyor. Hal böyle olunca da bizler ürünlere zam yapmak zorunda kalıyoruz. Vatandaşın alım gücü düşük olduğu için bu da işlerimizi olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

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VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ YOK
Ürünlerde geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 200’den fazla fiyat farkı olduğuna dikkat çeken Özsoy, “Geçen yıl 35 liraya alıp 60 liraya sattığımız tişörtün bu yıl toptan fiyatı 85 lira oldu. Vatandaş bu yüzden fiyat soramıyor. Alabilecek gücü yok. Çünkü insanlar geçim derdine düştü. Üstüne başına bir şey alabilecek imkânları kalmadı” dedi.

ÇARŞI-PAZAR BİLE PAHALI GELİYOR
Artık çarşılardaki fiyatların da vatandaşa pahalı geldiğini sözlerine ekleyen Özsoy, şöyle devam etti: “Eskiden çarşı-pazarlarda fiyatlar daha uygundu. Şimdi ise çarşı-pazarlardaki fiyatlar da vatandaşa pahalı geliyor. Alışveriş merkezleri de işlerimizi etkiliyor. İnsanlarda marka merakı var. Bu meraktan vazgeçmeliler. Çarşı esnafı her zaman vatandaşının yanındadır. Yeri gelir kârsız satış yaparız ama alışveriş merkezlerinde bunu bulamazsınız.” 

HALKI EN İYİ KÜÇÜK ESNAF ANLAR
“Bizlerin sattığı ürünler birçok markadan daha kaliteli. Birinci sınıf malzemeden üretilen ürünler satıyoruz. Bizde iade dahi bulunuyor. Markaların birçoğunda bu olmuyor. Kullanıcı hatası deyip geri gönderiyorlar. Biz 6 ay sonra getirilen ürünü dahi değiştiriyoruz. Çünkü müşterinin ayağı alışsın hem de işi görülsün istiyoruz. Küçük esnaf halden anlar. Halkı da en iyi küçük esnaf anlar.” 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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