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Hazırlık Komisyonu HDP'li Semra Güzel'in savunması için çarşamba günü tekrar toplanacak

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere Çarşamba günü tekrar toplanacak. Güzel savunmasını yapmak üzere kendisinin yerine başka bir HDP'li milletvekilini tayin edecek.
Hazırlık Komisyonu HDP'li Semra Güzel'in savunması için çarşamba günü tekrar toplanacak

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li vekil Semra Güzel için toplanan hazırlık komisyonunun ilk görüşmesi sona erdi. Komisyon çarşamba günü tekrar toplanacak. TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere Çarşamba günü tekrar toplanacak. Güzel savunmasını yapmak üzere kendisinin yerine başka bir HDP'li milletvekilini tayin edecek.

Hazırlık Komisyonu, Güzel’e, yazılı savunma için 28 Ocak, sözlü savunma için de 31 Ocak’a kadar süre vermişti. Ancak HDP’li Semra Güzel, kendisine tanınan süre içinde yazılı savunmasını komisyona sunmadı.

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