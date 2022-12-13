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Hazırlık maçında Konyaspor MKE Ankaragücü’nü mağlup etti

Konyaspor ile MKE Ankaragücü hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Konyaspor maçı tek golle kazandı.
Hazırlık maçında Konyaspor MKE Ankaragücü’nü mağlup etti

Dünya Kupası sebebi ile verilen arada Konyaspor ve MKE Ankaragücü hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Konyaspor MKE Ankaragücü’nü 1-0’lık skorla yenmeyi başardı.

Dünya Kupası’ndan ötürü verilen arada çalışmalarını Antalya’nın Belek turizm merkezinde sürdüren Konyaspor ile MKE Ankaragücü, hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi hakem İbrahim Güner yönetti. Güner’in yardımcılıklarını Ufuk Çelebi ile Kadir Akıllı yaptı. Mücadele, Amir Hadziahmetovic’in 84’üncü dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0’lık Konyaspor galibiyetiyle sonlandı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, sahaya; Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Kahraman, Guilherme, Amir, Soner, Bruno, Muric, Zymer ve Muhammet 11'ini sürdü.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise karşılaşmaya; Bahadır, Kevin, Uros, Nihad, Marlon, Tolga, Emre, Taylan, Pedrinho, Beridze ve Ali 11'i ile çıktı.

gazeteilksayfa.com

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