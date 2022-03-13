HDP önünde eylemlerini sürdüren Hakkarili ailelere destek büyüyor

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 27 haftadır partinin il binası önünde eylem yapan ailelere, terör mağdurları ve şehit yakınlarının desteği artıyor.

Kentte iki haftada bir HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak HDP ve terör örgütü PKK'ya tepki gösteren Hakkarili 16 aile, çocuklarına kavuşmak için seslerini duyurmaya çalışıyor.

Bir yılı aşkın süredir eylemlerini olumsuz hava koşullarında da kararlılıkla sürdüren ailelere verilen destek her geçen hafta artıyor. Son haftalarda eyleme destek için katılan 10'u aşkın terör mağduru ve şehit yakını, ailelerle omuz omuza evlat mücadelesini sürdürüyor.

Bu destek sayesinde moral bulan ve evlatlarına kavuşma umudu artan aileler, dağdaki çocuklarına "teslim ol" çağrısını yineliyor.

"Oğlum dönmeden bu eyleme son vermeyeceğim"

Çocuğu dağa kaçırılan Nihal Çiftçi, AA muhabirine, oğlu Emircan'ın 10 yıl önce 13 yaşındayken piknik bahanesiyle dağa kaçırıldığını söyledi.

Evladına kavuşmak için eylemini sürdürdüğünü belirten Çiftçi, "Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP'nin oğlumu kandırarak dağa götürdüğünü biliyoruz. Oğlum dönmeden bu eyleme son vermeyeceğim. Sonuna kadar onlarla savaşmaya yemin ettim. Bizim durumumuzdaki aileler büyük acı yaşıyor. Sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Artık yeter diyoruz. Oğlum, bizi duyuyorsan gel devletine teslim ol. Bize destek olmak için gelenler var. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

"Buradaki eyleme destek daha da büyüyecek"

Şemdinli'den gelerek evlatları için eylem yapan ailelere destek veren Abdulcabbar Ekinci de amcasının 1994'te teröristlerce katledildiğini ifade ederek, "Ben de annelere destek olmak istiyorum. HDP'ye, teröre lanet olsun. Allah'ın izniyle buradaki eyleme destek daha da büyüyecek. Hava soğuk, kar var. Ama yine de buradayız. Sonuna kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız. Gelip teslim olanların sayısı artıyor. İnşallah hepsinin çocuğu gelir." dedi.

Ablası dağa kaçırılan Fadile Koç ise eylemlerinde kararlı olduklarını, çocuklarına kavuşmadan eylemi bitirmeyeceklerini aktardı.

"Anneler kazanacak, terör örgütü PKK kaybedecek." diyen Koç, yağmur, kar demeden eyleme devam ettiklerini dil getirdi.

Koç, "Ablama kavuşmadan bu mücadeleyi bitirmeyeceğim. İnşallah ben ablama, tüm anne ve babalar da çocuklarına kavuşur. Eyleme destek de sürüyor. Her yerden destek geliyor. Allah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan razı olsun, hep yanımızdalar. Allah devletimize güç versin, polisimizi, askerimizi başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.