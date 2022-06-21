HDP'li 10 milletvekilinin fezlekesi Meclis'e gönderildi

HDP'li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi. Fezlekeler Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna havale edildi.

Terör ve teröristlere karşı tavır sergileyemeyen, teröristlerin cenazelerine katılan ve hatta teröristleri öven, koruyan, teröristlere kalkan olan açıklamalarda bulunan HDP'li vekiller hakkında soruşturma genişletildi.

10 HDP'LİNİN DOKUNULMAZLIĞI MECLİS'TE

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

Dosyalar arasında HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Batman Milletvekilleri Feleknas Uca ve Ayşe Acar Başaran, HDP Muş Milletvekilleri Şevin Coşkun, Mensur Işık, Nuran İmir ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında birer, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ hakkında ise 2 dosya bulunuyor.