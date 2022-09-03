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HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi

Edirne'de yakalanan HDP'li Semra Güzel emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken yakalandı. Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

PKK'lı terörist Volkan Boran'ın cep telefonundan çıkan fotoğrafların basına yansımasının ardından hakkında hazırlanan fezleke uyarınca dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında 24 Mart 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bakan Soylu, Güzel'in yakalanmasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" dedi.

Gözaltına alınan Semra Güzel, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

SEGBİS ARACILIĞIYLA İFADE VERECEK

HDP eski milletvekili Semra Güzel dün Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti’nin yürüttüğü ortak operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen Güzel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara'ya bağlanarak ifade verecek.

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP eski milletvekili Semra Güzel edinilen bilgiye göre dün Edirne istikametinde sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışırken Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti’nin yürüttüğü ortak operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Güzel, burada SEGBİS aracılığıyla Ankara’ya bağlanarak ifade verecek. Güzel'in İstanbul'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya sevk edilmesi bekleniyor.

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