HDP'li Semra Güzel ile yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile yakalanan iki zanlı adliyeye getirildi.