HDP'li Semra Güzel yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda firari HDP milletvekili Semra Güzel yakalandı.

MİT Başkanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalarda, hakkında çıkan yakalama kararı sonrasında firari durumda bulunan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK tarafından yasadışı şekilde yurtdışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi.

SAHTE NÜFUS CÜZDANI

HDP 27.Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 'Mehtap Şahan' adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile Edirne istikametine giderken yakalandı.



HDP'li Güzel, kızıl peruk ve gözlük takmış olarak böyle yakalandı.

İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A. G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F. D. isimli şahıslar da gözaltına alındı.