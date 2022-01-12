HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı için tarih belli oldu

HDP Milletvekili Semra Güzel'in 29 Nisan 2017 tarihinde TSK'nın, Adıyaman kırsalında düzenlediği operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora ile samimi pozlar verdiği ve ikilinin sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.
FEZLEKE TBMM'DE
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı.
Fezleke 20 Ocak'ta karma komisyonda ele alınacak.
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