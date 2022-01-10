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HDP'li vekilin teröristle fotoğrafları çıkmıştı! CHP'den ilk açıklama geldi

HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in, öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay fotoğraflarla ilgili, "Hiçbir siyasi partinin terör örgütü ile bağını asla ve asla doğru bulmayız" yorumunda bulundu.
HDP'li vekilin teröristle fotoğrafları çıkmıştı! CHP'den ilk açıklama geldi

HDP Milletvekili Semra Güzel'in 29 Nisan 2017 tarihinde TSK'nın, Adıyaman kırsalında düzenlediği operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile samimi pozlar verdiği ve ikilinin sevgili olduğu ortaya çıktı.

CHP'DEN İLK YORUM

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2017'de operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, "Hiçbir siyasi partinin bir terör örgütü ile bağını asla ve asla doğru bulmayız" dedi.

Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2017'de operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili soru üzerine de "Siyasi partilerle terör örgütlerinin bağını hiçbir şekilde masum, meşru görmeyiz. Ne gerekçeyle olursa olsun kimsenin gerekçe sunmaması lazım. Hiçbir siyasi partinin bir terör örgütü ile bağını asla ve asla doğru bulmayız" diye konuştu.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: DOSYA İNCELENİYOR

Meclis Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Örgüt üyeliğiyle ilgili adı geçen vekilin  dosyası var. 2019 yılı Mart ayında hazırlanmış bir dosya. Bu dosyanın içinde belge var mı diye inceliyorlar" dedi.

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