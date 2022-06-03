HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanlarının da aralarında yer aldığı Tekirdağ merkezli 10 ilde Yapılan PKK/KCK soruşturması kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Teröristlerle mücadele sınır ötesinde olduğu gibi şehir yapılanmasında da hız kesmeden devam ediyor.

HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanlarına gözaltı kararı çıktı. Tekirdağ merkezli 10 ilde Yapılan PKK/KCK soruşturması kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

HDP'Lİ İSİMLER DE ARALARINDA

Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanları da yer almakta. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenliyor. Tekirdağ Merkezli 10 ilde yapılan operasyon hakkında 40 kişiyi aşkın gözaltı kararı verdi. İstanbu'da bulunan Halkların Demokratik Kongresi genel merkezi de operasyon kapsamında aranıyor.