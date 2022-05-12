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HDP'nin kapatılması davasına Semra Güzel'in dosyası da ek delil oldu

Kapatma davasıyla ilgili ek delillerin incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi heyeti, eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili dosyaların da davaya ek delil olarak girmesine karar verdi.
HDP'nin kapatılması davasına Semra Güzel'in dosyası da ek delil oldu

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli davada, ek delillere ilişkin taleplerin incelenmesini tamamladı.

Alınan bilgiye göre Yüksek Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak suçundan" yargılanan eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili dosyaların davaya ek delil olarak girmesine karar verdi.

Bu kapsamda, dava dosyasına giren yeni bilgilerin Yıldırım, Güzel ve partiye iletilmesine karar veren Yüksek Mahkeme, istemeleri halinde ilgililerin 30 gün içinde bunlara ilişkin beyanlarını bildirmelerinin istenmesini kararlaştırdı.

Davada sıra sözlü savunmalarda
Kapatma davasında işleyen süreçte, daha sonra belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69'uncu maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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