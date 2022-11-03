AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nca Health Türkiye adlı marka geliştirildi. Health Türkiye nedir, hangi kuruma bağlı, ne iş yapıyor? İşte Health Türkiye’nin amacı:

28 Ekim’de Ankara’da AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Türkiye Yüzyılı” vizyonu çerçevesinde Sağlık Bakanlığı tarafından Health Türkiye adlı bir marka geliştirildi. Health Türkiye nedir , hangi kuruma bağlı , ne iş yapıyor ? İşte Health Türkiye’nin amacı :

ASHAŞ GELİŞTİRDİ

Health Türkiye bir sağlık markası. Sağlık Bakanlığı şirketi olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ( USHAŞ ) tarafından geliştirildi.

ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ MARKASI

Health Türkiye, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini dünyaya tanıtmak ve sağlık turizmine değer katmak amaçlarıyla geliştirilmiş bir uluslararası sağlık hizmetleri markasıdır.

Bu amaçla USHAŞ tarafından geliştirilen uluslararası sağlık hizmetleri markası “Health Türkiye”, Sağlık Bakanlığı’nın Bilkent yerleşkesinde düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantıda bir sunum yapan USHAŞ Sağlık Turizmi Sektörel İşbirliği ve Projeler Sorumlusu Mehmet Karakaya , 'Health Türkiye'yi şöyle anlattı:

"Ülkemizin uluslararası sağlık hizmetleri alanında da en çok tercih edilen ülkelerden birisi olması için kamu-özel tüm sektörü kapsayan Health Türkiye çatı markası oluşturulmuştur. Health Türkiye çatı markası ile ülkemizin güçlü sağlık sisteminin ve bu sistemi oluşturan kamu özel tüm paydaşların uluslararası arenada etkin bir şekilde tanıtılması amaçlanmaktadır…"

SAĞLIK TURİZMİ PORTALI

Çatı marka altında yapılan çalışmalardan birinin de 'Health Türkiye' internet platformu olduğunu belirten Mehmet Karakaya, bu platformun Türk sağlık sisteminin, sağlık tesislerimizin ve ülkemizin tanıtımını kapsayan bir sağlık turizmi portalı olarak faaliyet göstereceğini kaydetti.

ONLİNE BİLGİ MERKEZİ

Karakaya, sağlık hizmeti almak için ülkemizi tercih eden ya da etmek isteyen tüm uluslararası misafirlerin buradan ülkemizdeki sağlık tesislerine kolayca ulaşabileceklerini söyledi. Karakaya’nın aktardığı bilgilere göre ayrıca, yurt dışından insanlar “Health Türkiye” üzerinden ilgili sağlık tesislerinden tedavilere ilişkin bilgiler de alabilecekler.

4 DİLDE HİZMET

Karakaya Türkiye'ye gelen sağlık turistlerinin aldıkları hizmetlerin her aşamasını takip edebileceklerini vurguladı.

Bu sistem ile uluslararası sağlık turistlerinin hizmet öncesi, hizmet anı ve hizmet sonrası olmak üzere tüm aşamalarını yakından takip edebileceklerini kaydeden Karakaya, şöyle devam etti: “Platform İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca olarak 4 dilde hizmet vermektedir. Uluslararası sağlık turistlerinin aradıkları tedavi hakkında bilgiye ulaşabilecekleri makine öğrenmesi tabanlı arama motoru altyapısı sağlanmıştır…"

ONKOLOJİ VE CERRAHİ ALAN ÖNDE

Karakaya’nın aktardığı bilgilere göre, Türkiye'ye en çok onkoloji ve cerrahi alanında hasta geliyor. Hedef markadaki amaç dünyadaki pazar payını olabildiğince yüksek seviyeye getirebilmek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 1,7 milyar dolar olarak ifade edilen sağlık turizmi gelirlerimizi olabildiğince yükseğe çıkarmak hedefleniyor.

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