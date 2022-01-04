Helal Akreditasyon Kurumu belgelendirmede yeni alanlara odaklandı

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, "Küresel ölçekte önemi artan 'Müslüman dostu turizm' sektörü de akreditasyon süreçlerimizde yerini alacak." dedi.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, AA muhabirine, kurumun 2021'deki faaliyetleri ve 2022 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

HAK'ın, fiziki ve beşeri altyapısını tamamlayarak 2019'da akreditasyon başvurularını kabul etmeye başladığını anımsatan Soylu, ilk aşamada gıda alanında ürün belgelendirmesi yapan kuruluşlara yönelik akreditasyon hizmeti sunmaya başladıklarını söyledi.

Soylu, 2021 sonu itibarıyla HAK'ın 54 akreditasyon başvurusunu işleme aldığı bilgisini vererek, "Başvuru sahibi belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası standartlara göre belge verip vermediklerine yönelik incelemeler HAK personeli tarafından yapılmış, saha denetimleriyle yeterlilikleri teyit edilmiştir. Denetimler sonucu gıda alanında 640'ın üzerinde helal uygunluk belgesi HAK akreditasyonu kapsamına alınmıştır." diye konuştu.

Asgari gereklilikleri sağlayamayan kuruluşların başvurularını olumsuz olarak neticelendirdiklerini ifade eden Soylu, HAK'ın, helal akreditasyon taleplerine ilişkin belge incelemeleriyle saha denetimlerini sürdüreceğini ve güvenilir kuruluşların belgelerini akredite edeceğini bildirdi.

Farklı alanlarda faaliyet hazırlığı

Soylu, HAK'ın bu yıl helal akreditasyon portföyünü yeni uygulama alanlarına genişletmeyi hedeflediğine işaret ederek, gıdanın yanında kozmetik ürünler, turizm ve helal alanında deney hizmeti sunan laboratuvarların akreditasyon programlarının da uygulamaya konulacağını dile getirdi.

Çeşitlenen programlarla daha fazla helal belgesinin kurumun akreditasyonu güvencesi kapsamına alınacağını vurgulayan Soylu, "Bu yıl, son dönemde küresel ölçekte önemi artan 'Müslüman dostu turizm' sektörü de akreditasyon süreçlerimizde yerini alacak. Bu alandaki belgelendirme faaliyetleri İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT/OIC) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) yaklaşımı esas alınarak HAK güvencesine kavuşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, kısa ve orta vadeli hedefler çerçevesinde Türkiye'de ve yurt dışında helal belgeli ürün ve hizmet ticaretinde kurumun kural koyucu statüsünün güçleneceğini ve ortak kurallara göre bir helal belgelendirme sistematiğinin inşası için küresel düzeyde başat rol oynayacağını anlattı.

HAK'ın, "OIC/SMIIC Standartları" ekseninde sunduğu helal akreditasyon hizmetleriyle orta ve uzun vadede belgelendirme maliyetlerinin ve İslam coğrafyası içindeki ticarette teknik engellerin asgari düzeye çekilmesinin de mimarı olacağı belirten Soylu, şunları söyledi:

"Kurumumuzun görevleri arasında helal akreditasyon faaliyetleri yürütmenin yanı sıra helal akreditasyonun önemini artırıcı faaliyetler yapmak ve bu kapsamda eğitimler vermek de yer alıyor. Bu çerçevede, helal belgelendirme kuruluşlarında görev alan kişiler, bu sektörlerde çalışan profesyoneller ve yeni mezun gençler başta olmak üzere geniş yelpazedeki paydaşlarımıza yönelik farklı kategorilerde eğitim faaliyetleri düzenliyor ve gerek ülkemizde gerekse yurt dışında helal kalite altyapısı alanındaki insan kaynağının geliştirilmesine özel önem atfediyoruz."

Çeşitli ülkelerle iş birlikleri yolda

Soylu, HAK ve SMIIC arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde "OIC/SMIIC Standartları"na yönelik verdikleri eğitimlerin dünya genelinde geçerliliğe sahip olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda 2021'de 3'ü yurt dışına yönelik olmak üzere 10 eğitim düzenlediklerini, bu eğitimlere 200'ün üzerinde kişinin katıldığını bildirdi.

SMIIC tarafından verilen eğitimlerde de kurum personelinin eğitmen olarak yer aldığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"2022'de eğitim faaliyetlerimize devam ederek, kurumumuzu helal kalite altyapısı alanında bir eğitim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz. HAK, tüketici güvenini haiz helal belgelendirme sisteminin oluşturulmasıyla karşılıklı tanınan helal akreditasyon mekanizmasının tesisi sayesinde uluslararası ticarette ihracatçılarımızın önündeki engellerin kaldırılması için başta İİT üyesi ülkeler olmak üzere diğer ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla iş birliği faaliyetleri yürütmektedir. Küresel seviyede işleyen bir helal kalite altyapısının tesisi konusunda ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik 2021'de Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan ile mutabakat zaptları imzaladık. Türkmenistan, Tacikistan, Endonezya, Nijerya, Cezayir, Kamboçya, Fas, Bangladeş ve Rusya ile mutabakat zaptı ve iş birliği protokolleri imzalanmasına yönelik müzakerelere devam ediyoruz."