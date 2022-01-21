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Hemşire Erez'i öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hemşire Erez'i öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde hemşire Ömür Erez'i tabancayla vurarak öldüren Rahmi Uygun adliyeye sevk edildi. Saldırganın eniştesini tabancayla vurduğu için 10 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde bir başka suçtan cezaevine gireceği için ailesine ait 187 bin lirayı emanet ettiği Ömür Erez'den parayı alamadığını söylediği öğrenildi.

Aile Sağlığı Merkezinde çalışan Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlının, 2009 yılında eniştesini tabancayla vurduğu için 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl cezaevinde kaldığı belirlendi. Zanlının cezaevinden çıktıktan sonra internet üzerinden Ömür Erez'le tanıştıkları tespit edildi.

HEMŞİREYİ ÖLDÜREN SALDIRGAN 2009'DA ENİŞTESİNİ VURMUŞ

Polis soruşturması sonucu zanlının, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan hakkında bir yıl hapis cezası kesinleşince cezaevine gireceği için ailesine ait olduğunu iddia ettiği 187 bin lira parayı Ömür Erez'e emanet ettiğini söylediği belirtildi.

Rahmi Uygun'un poliste verdiği ifadesinde "Ona parayı verdim. Cezaevine gireceğim bana para lazım olur. Sen bana gönderirsin dedim. Ancak cezaevine girdikten sonra bana hiç para göndermedi" dediği öğrenildi.

2021 yılının Ekim ayında cezasını tamamlayarak tekrar serbest kalan Rahmi Uygun ile Ömür Erez'in arasının bu para alışverişi nedeniyle bozulduğu sürekli tartışmaya başladıkları öğrenildi. 

OTOBÜSLE İSTANBUL'A GELMİŞ

Polis soruşturması sonucu telefondaki son tartışmalarının ardından bir otobüse binerek İstanbul'a gelen Rahmi Uygun'un Bağcılar'da hastanede tedavi gören arkadaşı Y.Ö.'nün yanına gittiği ve "Kartal'a gitmem lazım. Bana yardımcı olabilir misin dediği " tespit edildi. Bu sırada Y.Ö.'nün yanında bulunan Musa T.'nin "Abi ben seni götüreyim" diyerek saldırganla birlikte Kartal'a gittiği belirlendi. Burada Musa T., otomobili bir kaç sokak arkada park ederek beklerken Rahmi Uygun'un cinayeti işlediği belirlendi.

İFADESİNDE CİNAYETİ TÜM DETAYLARI İLE ANLATTI

Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren şüpheli Rahim Uygun ise işlediği cinayeti itiraf ederken, tüm detayları polislere anlattı. "Cezaevinde çıktıktan sonra tanıştığı Ömür Erez'le ilişkimiz başladı. Ona kardeşimden daha çok güveniyordum. Evlenmeyi düşünüyordum. Ruhsatsız silah yüzünden bir yıl hapis cezam kesinleşince, aileme ait olan 187 bin lirayı ona vererek, bana arada sırada para göndermesini istedim. Ancak cezaevine girdikten sonra bana hiç para göndermedi. Ona çok kızmıştım" dediği kaydedildi. Para yüzenden sık sık tartıştıklarını anlatan Rahim Uygun "Son tartışmamızın ardından Konya'dan İstanbul'a geldim. Niyetim onunla konuşmaktı. Ancak aramızda yine tartışma çıktı. Bana hakaret etmeye başlayınca kendimi kaybettim." dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan daha önceden 20 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli Rahim Uygun, Musa T. ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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