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Hemşirenin katili kafede çay içerken yakalandı

KARTAL'da hemşire Ömür Erez'ü öldüren saldırgan Bağcılar'da bir kafede yakalandı.Görgü tanıkları, " İki kişiylerdi çay içerken yakalandılar. Yakalandığını gördüm" dedi.
Hemşirenin katili kafede çay içerken yakalandı

Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren saldırgan Rahmi Uygun (39) Bağcılar'da bir kafede yakalandı.

Rahim Uğur'un yanında bir arkadaşı da vardı. İki kişi kafede çay içerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalandığı bölgede bulunan görgü tanıkları o anları anlattı. 
 

"ÇAY İÇERKEN YAKALANDILAR" 

Görgü tanığı Fikret Yıldırım, "Biz oturuyorduk bir anda burası kalabalıklaştı polisler geldi. İki kişiydi burada. Arabasını ilerde büfenin önüne çekmiş buraya gelmiş. İki kişiylerdi çay içerken yakalandılar. Yakalandığını gördüm. Kısa boyluydu. Arabaları da kiralıkmış. Çay içerken anı baskın yaptılar." dedi. 


 

"OTOMOBİL BURAYA BIRAKIP GİTMİŞ"

Hamza Miraç, "Yaklaşık 20-25 polis geldi buraya. Arabayı incelediler. Olay yeri inceleme ekipleri falan geldi. Zanlı burada değil kafede yakaladı. Arabayı buraya bırakıp gitmiş." dedi.  Polis, kiralık olduğu öğrenilen otomobili inceleme yapmak üzere polis merkezine götürdü.

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