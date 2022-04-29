'Hentbol efsaneleri' Yeliz Özel ve Sevilay İmamoğlu Öcal'ın milli formaya veda etti

Türk hentbolunun 'efsane isimleri', uzun yıllar ay-yıldızlı formayı terletmiş Yeliz Özel ve Sevilay İmamoğlu Öcal, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan ile oynanan maçla milli takım kariyerlerini tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oyunculardan Yeliz Özel 27, Sevilay İmamoğlu Öcal ise 23 yıl milli formayla mücadele etti.

Yeliz Özel, ilk kez A milli takım formasıyla Adana'da oynanan İspanya maçında henüz 15 yaşındayken tanıştı.

Ardından gelen 27 yıl boyunca ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil eden Yeliz, hentbol kariyerine ise Ankara PTT Spor Kulübü'nde başladı.

Milli hentbolcu, 7 Kasım 1998'de Ankara PTT formasıyla ilk kez Avrupa kupalarında boy gösterdi, 1999'da henüz 19 yaşındayken Norveç'e Byasen HE'ye transfer oldu. 2001-2002 sezonunda Anadolu Üniversitesi, 2002-2004 sezonlarında da Üsküdar Belediyespor formalarını terleten Yeliz Özel, 2003-2004 sezonunda Üsküdar Belediyespor ile ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandı, ardından adını tüm Avrupa'ya duyuracağı Kuzey Makedonya'nın efsane takımı Kometal Gjorce Petrov'a transfer oldu.

Bu takımla üç kez Kuzey Makedonya şampiyonu olan Yeliz, 2005 yılında Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde attığı 61 golle ligin en golcü dördüncü oyuncusu olan Yeliz Özel, 2006 yılında Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından "Dünyanın en iyi hentbolcusu" unvanına aday gösterildi.

Yeliz Özel, 2009 yılında Pescara'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli takımda oynadı.

2010 yılında Romanya'nın CS Oltchim takımına transfer olan ve burada iki sezon oynayan Yeliz, 2013 yılında Yenimahalle Belediyespor'a transfer oldu, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Ankara ekibinin elde ettiği şampiyonluklara büyük katkı sağladı.

Yeliz Özel, 2017 yılında Antalya Muratpaşa Belediyespor'a, 2019-2020 sezonunda Kastamonu Belediyespor'a, 2020-2021 sezonunda Bodrum'a Yalıkavak'a, 2021-2022 sezonu başında ise İzmir Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

27 yıl boyunca 527 kez yıldız, genç ve A milli takım formaları giyen Yeliz Özel, 20 Nisan'da Kastamonu'da oynanan Sırbistan maçıyla milli formaya veda etti.

Sevilay İmamoğlu Öcal

Milli formayı 1999'da Portekiz'de oynanan Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında giymeye başlayan Sevilay İmamoğlu Öcal ise hentbola Lüleburgaz Gençlik Spor'da başladı.

Daha sonra Üsküdar Belediyespor'a transfer olan Sevilay, ardından sırasıyla Kastamonu Gençlik, Havelsan, Çankaya Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Antalya Muratpaşa Belediyespor ve Bodrum Yalıkavak formalarını giydi. Sevilay İmamoğlu Öcal, 2003-2004'te Üsküdar Belediyespor ve 2011-2012'de de Muratpaşa Belediyespor formalarıyla Türkiye şampiyonluğu kazandı, 2008 yılında İtalya'da dünya şampiyonu olan Üniversite Milli Takımı'nın kalesini korudu.

2011-2012 sezonunda Muratpaşa Belediyespor ile EHF Challenge Kupası'nda ikinci sırayı elde eden Sevilay, yine Muratpaşa Belediyespor ile 2014-2015 sezonunda EHF Kupası'nda yarı final oynadı. Sevilay İmamoğlu Öcal, 2020-2021 sezonunda ise Yalıkavak ile HC Lokomotiva Zagreb karşısında yarı final oynadı.

İlk kez 2002 yılında Azerbaycan maçıyla A Milli Takım formasını giymeye başlayan Sevilay, 296 kez yıldız, genç ve A milli takım formalarını giydi. Sevilay, 2009 yılında Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımın da bir parçasıydı.

İlk Avrupa kupası maçına Kastamonu Gençlik formasıyla 11 Ocak 2003 tarihinde Skuru IK karşısında çıkan Sevilay, milli takım kariyerini Kastamonu'da oynanan Sırbistan maçındaki törenle noktaladı.