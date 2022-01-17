Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir haftada 78 ilde arttı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 1-7 Ocak'ı kapsayan verilere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 1-7 Ocak'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Vaka sayısı 100 bin kişide 616,11 artan Bingöl, ülke genelinde en çok artışın yaşandığı il oldu. Bingöl bu yükselişle en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 46'ncı sıradan 4'üncü sıraya yükseldi.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 558,68 artan İstanbul, önceki hafta (25-31 Aralık) olduğu gibi bu hafta da hem en fazla vakanın görüldüğü hem de en fazla artışın yaşandığı iller arasında 2'nci sırada yer aldı.

Son 2 haftadır ülke genelinde en fazla vakanın görüldüğü il olan Eskişehir'de ise vaka sayısı 100 bin kişide 533,62 arttı. Böylece Eskişehir en çok artışın yaşandığı 3'üncü il oldu.

Vaka sayısı 417,08 artan Muğla, ülke genelinde bu hafta en fazla artışın görüldüğü 4'üncü il olarak kayda geçti.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 5 ilde 200-300 aralığında arttı. Bu iller artış miktarlarına göre, Gümüşhane (255,46), Kırklareli (253,22), İzmir (251,55), Yalova (246,69), Ankara (201,86) şeklinde sıralandı.

Vaka sayısı 100-200 aralığında artan iller

Vaka sayısı 100-200 aralığında artan 13 il sırasıyla "Karabük (195,39), Bilecik (195,23), Giresun (175,61), Kocaeli (172,23), Tekirdağ (160,49), Trabzon (148,29), Rize (147,23), Aydın (147,17), Bolu (139,14), Düzce (139), Bursa (128,63), Balıkesir (121,02), Sakarya (112,5)." oldu.

Vaka sayısı 50-100 aralığında artan iller

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısı 12 ilde 50-100 aralığında arttı. Bu illerin artış miktarlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanması şöyle oldu:

"Edirne (99,07), Manisa (95,76), Bartın (82,42), Tunceli (73,1), Samsun (61,06), Siirt (61,01), Kırıkkale (59,2), Kütahya (58,61), Erzurum (55,78), Nevşehir (55,09), Ordu (53,19), Kayseri (50,79)."

Vaka sayısı 1-50 aralığında artan iller

Türkiye genelinde 44 ilde her 100 bin kişideki vaka sayısı 1-50 aralığında artış gösterdi. Bu iller şöyle sıralandı:

"Zonguldak (49,39), Kırşehir (49,37), Adana (47,1), Kastamonu (46,77), Amasya (42,62), Çorum (36,6), Burdur (36,31), Elazığ (35,37), Aksaray (35,22), Uşak (35,19), Yozgat (34,36), Karaman (34,13), Mersin (30,82), Diyarbakır (29,43), Denizli (28,24), Konya (26,4), Sivas (25,79), Gaziantep (24,51), Batman (24,18), Bayburt (23,19), Iğdır (20,37), Tokat (16,89), Afyon (16,56), Çanakkale (15,51), Niğde (15,19), Çankırı (14,55), Sinop (12,93), Kahramanmaraş (12,49), Artvin (12,39), Şırnak (12,28), Mardin (11,58), Kars (10,18), Ağrı (9,34), Kilis (9,1), Şanlıurfa (9,08), Malatya (9,06), Erzincan (7,68), Muş (7,54), Bitlis (6,83), Hatay (6,45), Adıyaman (3,95), Hakkari (3,21), Van (2,52), Antalya (1,41)."

Öte yandan, haftalık verilere göre 100 bin kişideki vaka sayısı sadece 3 ilde azaldı. Bu azalma Osmaniye'de 16,41, Isparta'da 7,5 ve Ardahan'da 1,04 olarak gerçekleşti.