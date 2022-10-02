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Her An Halkın Hizmetindeler

Vatandaşların, sağlığını ve huzurunu ön planda tutan Pursaklar Belediyesi, 7/24 hizmet esasına göre her an, her dakika ilçe sakinlerine hizmet veriyor.
Her An Halkın Hizmetindeler

Pursaklar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yetki sorumluluk alanları içerisinde huzur, güven, düzeni sağlamak, ilçe halkına hoşgörü ve güler yüzle hizmet etmeye devam ediyor.

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ETİKET KONTROLÜ

Önce insan mottosuyla hareket eden ekipler, sağlık koşullarını market ve pazar alanlarındaki denetimlerde pazarın ve tezgâhların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığı, hijyen, temizlik, terazilerin uygunluğunu ve fiyat etiket kontrollerini de ara vermeden sürdürüyor. Ekipler ayrıca, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, iş yeri denetimi ve gelen istek, talep ve şikâyetlere de anında geri dönüş yaparak oluşacak mağduriyetlerin önüne geçiyor.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Başkan Ertuğrul Çetin, “Zabıta personelimiz halkla iç içe olarak fedakârca, gece gündüz, özveriyle çalışmaya devam ediyor” dedi.

 

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