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Herkese 7 bin 200 lira ödenecek! Başvurular başladı

Aile Destek Programında ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile başvuruların nereden gerçekleştirileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Herkese 7 bin 200 lira ödenecek! Başvurular başladı

Hükümetin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek paketleri artıyor. 4 milyon hanenin yararlanmasının hedeflendiği ' Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı' ile ilgili olarak aylık 450, 550, 600 lira şeklinde 3 ayrı ödeme yapılacağını, yapılan yardımın yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişeceğini aktardı.

1-BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
27 Haziran’da başlayan Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor ve belirlenen son başvuru tarihi bulunmuyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılabiliyor.

2-ARANAN ŞARTLAR NELER?
İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanacak. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilir.

3-DESTEK KAÇ AY SÜRÜYOR?
Destek 12 ay boyunca aylık düzenli olarak verilecek.

4-GELİR ŞARTI ARANIYOR MU?
Evet. Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor.

5-AYLIK ÖDEME NE KADAR?
Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.

6-YARDIM TUTARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, aylık ödenecek tutar hane başına gelire göre belirlenecek. Gelir durumuna göre ödemeler şöyle: Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık destek tutarı (TL) 450 TL ve altı 600 450 TL üzeri- 911-15 TL ve altı 550 911-15 TL üzeri -1372-30 TL ve altı 500 1-372-30 TL üzeri- 1.833-45 TL’den az 450 TL veriliyor

7-BAŞVURU YAPANLAR HİÇ ÖDEME ALDI MI?
Türkiye Aile Destek Programı ilk destek ödemesi Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatmıştı. Başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427.9 milyon lira ödeme yapılmıştı. Devamında yapılan başvurulara istinaden toplamda 1.6 milyon haneye hak sahipliği verildi.

8-HANGİ DURUMLAR DEĞERLENDİRME DIŞINDA KALACAK?
Başvuran kişinin; Türk vatandaşı olmaması, Mavi Kart sahibi olması, Yerleşim adresinin yurtdışında olması, 18 yaşından küçük olması, Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/ erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutuldu.

9-GELİR DURUMU DEĞİŞEN NE YAPMALI?
Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahipliğini etkileyecek nitelikte değişiklik olduğunun sistem ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespiti halinde söz konusu destek programı ilgili hane için durdurulacak olup bu şekilde desteği durdurulan hanelerin ihtiyaç sahipliği durumunun yeniden tespiti halinde Aile Destek Programı yeniden başlatılacak.

10-İKİNCİ KEZ BAŞVURU HAKKI VAR MI? 
Destek başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkanı tanınıyor.

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